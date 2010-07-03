Взрыв газа в тюменском поселке унес жизни девочки и ее дедушки

Утром 31 июля в поселке Боровский Тюменской области произошел взрыв газа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, передает РИА Новости.
В результате взрыва был разрушен жилой дом, в нем начался пожар. Спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух человек – 10-летнего ребенка и 58-летнего мужчины.
Глава поселка Светлана Сычева сообщила, что десятилетняя девочка гостила у дедушки. Других людей в доме в момент происшествия не было. Бабушка ребенка работает врачом в больнице в деревне Патрушева под Тюменью, в ночь взрыва она находилась на дежурстве. Девочка вместе с родителями проживала в поселке Боровский и училась в местной школе. Семью Сычева охарактеризовала как хозяйственную и хорошую.
Дом, в котором прогремел взрыв, был построен в 2010 году. Глава поселка добавила, что другие дома в результате инцидента не пострадали.
Ранее сообщалось, что несколько частных жилых домов загорелось в Самаре. Сообщения о возгорании в Железнодорожном районе поступили в 18:27 (17:27 мск) 30 июля. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 133 человека и свыше 30 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.
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