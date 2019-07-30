Крупный пожар в Самаре локализован. Спасатели продолжают тушить огонь, сообщает "Интерфакс".
По данным МЧС, огонь охватил восемь зданий по улице Волгина – три частных жилых дома и пять нежилых построек. Пожару присвоен третий номер сложности.
Глава управления МЧС по Самарской области Олег Бойко рассказал, что сложность заключается в том, что для строительства зданий применялись горючие материалы, и из-за этого было активное распространение пламени.
Ранее сообщалось, что несколько частных жилых домов загорелись в Самаре. Сообщения о возгорании в Железнодорожном районе поступили в 18:27 (17:27 мск).
Площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Огонь ликвидируют 133 человека и свыше 30 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.
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