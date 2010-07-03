В жилом доме в Ленинградской области взорвался газовый баллон

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В жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение о взрыве баллона поступило к ним в 15:35 по московскому времени. По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в доме в проезде Бестужевых в столице взорвался газовый баллон. ЧП случилось в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6. Причиной ЧП стала ошибка рабочих при сварочных работах на одном из этажей.

