Один человек пострадал в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль съехал в кювет на Киевском шоссе в Наро-Фоминском городском округе.

В результате происшествия один человек получил травмы, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Авария произошла на 54 километре Киевского шоссе около города Селятино. Пострадавшему оказали помощь.

Ранее один человек пострадал в ДТП на юге Москвы. Внедорожник на огромной скорости вылетел на встречку и снес мачту городского освещения.