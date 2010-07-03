Поезд насмерть сбил двух подростков в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электричка насмерть сбила двух подростков в Шатурском муниципальном районе Московской области. По факту случившегося полицейские начали проверку.

Инцидент произошел в районе станции "Шатурторф" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) вечером во вторник, 30 июля, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, несовершеннолетние перебегали пути перед приближающимся составом.

7 июля электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Никольское, когда он шел вдоль путей. Отмечается, что он не услышал предупреждающие сигналы машиниста.