Человек погиб под колесами электрички в районе станции Никольское

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Никольское Горьковского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Поезд следовал из Москвы в Захарово. 22-летний молодой человек шел вдоль железнодорожных путей и не услышал предупреждающие сигналы машиниста.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее СК инициировал проверку после гибели мужчины на станции Коломенская Павелецкого направления МЖД.