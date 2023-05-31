Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Крыму

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей вблизи села Перевального в Крыму. МВД по республике рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительным данным, 31 мая около 14:30 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вблизи села Перевального в результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем "Газель" водитель и пассажир Renault Duster, а также водитель "Газели" получили несовместимые с жизнью травмы", – сообщается в публикации.

Кроме того, пострадал пассажир "Газели", его оперативно отвезли в больницу.

На место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной столкновения транспортных средств.

В свою очередь, прокуратура Крыма сообщила в своем телеграм-канале, что проконтролирует ход расследования данного инцидента. Прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев отправился на место аварии для координации действий правоохранителей.

Ранее два человека погибли в результате столкновения маршрутки и автомобиля BMW в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. ЧП произошло на 35-м километре трассы Прохладный – Баксан – Эльбрус. Уточнялось, что маршрутка следовала из Нальчика в Тырныауз.

Кроме того, в Центральную районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. Причины и обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работает группа следователей.

