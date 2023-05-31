ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу два населенных пункта Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

По информации губернатора, в результате обстрелов никто не пострадал.

"В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – говорится в его публикации.

Гладков также рассказал о повреждениях в селе Графовка Краснояружского района. Там осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в административном здании и продуктовом магазине. Подомовой обход территории продолжается, добавил он.

Ранее один человек пострадал при обстреле со стороны Украины окраины села Богун-Городок Белгородской области. Один из снарядов попал в участок дороги, осколки снаряда зацепили автомобиль с водителем. Проезжающие мимо люди доставили пострадавшего в больницу.

Мужчину ранили в правое предплечье. Он находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

