Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Пять человек погибли в результате обстрела со стороны ВСУ птицефабрики в ЛНР. Представительство республики в СЦКК рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"Обстрел поселка Карпаты, по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (пять человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS", – говорится в публикации ведомства.

Было выпущено четыре ракеты, три из которых были начинены поражающими элементами со шрапнелью, уточнили в представительстве.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР, еще 16 человек получили ранения. Украинские боевики устроили обстрел в ночь на 31 мая.

До этого один человек скончался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. Кроме того, от разрыва украинского снаряда травмы получила местная жительница. Ее госпитализировали, уточнили в администрации.

