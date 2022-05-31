Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за самоуправство

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Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил о своем задержании за самоуправство.

"Я задержан якобы за "самоуправство". Оно заключалось в том, что я препятствовал проведению незаконных работ (без ордера ОАТИ) на улице Ефремова, 11, где подрядчик АО "ГК ЕКС" проводил незаконные работы по заказу ООО Техномед-19, строящего по адресу улица Ефремова, 9А, таунхаусы для миллиардеров", – написал он в своем телеграм-канале.

РИА Новости сообщает, что депутат находится в ОВД "Хамовники".

Ранее сообщалось, что Сергея Митрохина задержали на встрече с избирателями в столичном районе Хамовники.

Полицейские составили в отношении парламентария протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").