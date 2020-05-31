Человек разбился насмерть, упав с высоты в Орехово-Борисово Южном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек разбился насмерть, упав с высоты в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что инцидент произошел в доме на улице Воронежская.

"Человек в халате упал на козырек подъезда. В результате произошедшего он погиб", – рассказал источник.

Он отметил, что на месте случившегося развернута работа экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее мужчина погиб при падении с восьмого этажа в Новокосине. Сообщалось, что ЧП случилось по адресу: улица Суздальская, дом № 12, корпус 1.