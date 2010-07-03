Мужчина погиб при падении с восьмого этажа в Новокосино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб в результате падения из окна жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось по адресу улица Суздальская, дом № 12, корпус 1.

"Мужчина разбился насмерть после падения из окна на восьмом этаже", – передает сообщение Агентство "Москва".

Мужчина упал на крышу пристройки, в которой находится супермаркет.

В марте этого года из окна шестого этажа Филатовской больницы упала девочка. Она пыталась сбежать из отделения токсикологии. Она выжила, но сломала ногу и повредила позвоночник. Оперативное вмешательство ей не потребовалось.

