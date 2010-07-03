Упавшая из окна больницы в Москве девочка пыталась сбежать

Девочка, упавшая из окна шестого этажа Филатовской больницы в центре Москвы, пыталась самостоятельно покинуть отделение токсикологии, сообщила главный врач медицинского учреждения Антонина Чубарова.

Она выжила, но сломала ногу и повредила позвоночник. Оперативное вмешательство ей не требуется, передает ТАСС. Угрозы для ее жизни нет.

Как рассказала Чубарова, 16-летняя девочка находилась на лечении в отделении токсикологии. Ночью 15 марта она попыталась самостоятельно покинуть отделение особого режима через запасную пожарную лестницу, которая расположена на фасаде. Для этого подросток похитила ключ. На уровне третьего этажа она упала на крышу одноэтажной пристройки.