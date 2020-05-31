Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех машин случилось на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный ГИБДД.

По имеющимся данным, в аварии столкнулись три машины такси. В результате ДТП пострадали три человека.

"Три человека пострадали в ДТП по адресу Кутузовский проспект, дом 61", – заявили в ведомстве.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. О затруднениях в районе аварии не сообщается.

Ранее ДТП произошло на Новорижском шоссе. В результате случившегося движение транспорта перекрыто по всем полосам.