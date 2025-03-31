В Москве задержан мужчина, помывший подземный переход

Видео: ГУ МВД России по Москве

Правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который помыл подземный переход в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 31 марта примерно в 04:00 в подуличном переходе на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии столичного метрополитена. По данным МВД, мужчина в нетрезвом виде подошел к закрытым дверям и ударил по биометрическим считывателям, которые предоставляют доступ к служебным помещениям. Из-за этого были повреждены три аппарата. Ущерб составил свыше 50 тысяч рублей.

После злоумышленник вскрыл щит с пожарным гидрантом, размотал шланг и начал поливать стены. В результате он залил водой половину перехода. Прибывшие правоохранители задержали мужчину на месте происшествия и доставили его в отделение. Против него завели уголовное дело о вандализме, а также составили административный протокол о мелком хулиганстве.

На данный момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее правоохранители задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт начался в переходе. Один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами незнакомого мужчину. Драка продолжилась в вагоне поезда.

