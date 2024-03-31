Российская ПВО сбила 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки ВСУ на объекты российской стороны была пересечена около 07:00 по московскому времени.

Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила три украинских беспилотника над Ярославской областью. Атака была пресечена около 06:00.

Как уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, на месте падения сбитых БПЛА разрушений и пострадавших нет.

"На территории региона могут находиться фрагменты подавленных БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских БПЛА самолетного типа. Атака была пресечена 30 марта примерно в 16:50 по московскому времени, уточнили в Минобороны.