Человек пострадал после взрыва газа в Великом Новгороде

Фото: Telegram-канал "Сокамерник"

В результате взрыва газовоздушной смеси на предприятии в Великом Новгороде пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

Отмечается, что инцидент произошел на территории бывшего завода ГАРО.

"Один пострадавший, [он] в тяжелом состоянии в областной больнице", – сказали в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске. В результате случившегося обрушились семь квартир. В первые часы после трагедии сообщалось об одном погибшем, но позднее появилась информация об увеличении числа жертв до двух.