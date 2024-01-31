Омбудсмен рассказала о состоянии избитого юноши в Солнцеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура МОСКВЫ"

Избитый в столичном районе Солнцево юноша находится в нейрохирургическом отделении, его состояние стабильно, планируется провести операцию. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 28 января мужчина, находясь недалеко от жилого дома на улице Домостроительной, нанес несовершеннолетнему несколько ударов по голове руками и ногами. Отмечается, что действовал он из хулиганских побуждений.

Его задержали, в ходе допроса он признал вину, а также раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В прокуратуре сообщали, что, по предварительным данным, здоровью 17-летнего юноши причинен тяжкий вред. Телеграм-каналы отмечают, что фигурант занимается джиу-джитсу.

Кроме того, столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в течение десяти дней удерживал и избивал в квартире на юге Москвы знакомую женщину. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

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