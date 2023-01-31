16:10Происшествия
Число жертв после теракта в пакистанской мечети достигло 100
Фото: AP Photo/Muhammad Zubair
Количество погибших после теракта в пакистанской мечети в городе Пешавар увеличилось до 100. Об этом информирует телеканал Geo со ссылкой на чиновников.
По последним данным, травмы в результате происшествия получили порядка 221 человека. Ранее число погибших достигло 93.
До этого сообщалось о 44 погибших и 157 пострадавших.
Взрыв в мечети произошел в 13:40 (11:40 по московскому времени) в понедельник, 30 января. По предварительным данным, к нему причастен террорист-смертник. На тот момент он находился в мечети в первом ряду.
Всех пострадавших доставили в медучреждения. Более десяти человек находятся в тяжелом состоянии.
Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре
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