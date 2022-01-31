Задержан подозреваемый в поджоге квартиры на юге Москвы

31 января, 23:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По подозрению в совершении поджога квартиры на юге Москвы задержан 42-летний ранее судимый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
По данным следствия, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожная, в результате поджога произошло возгорание. Двоих человек госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.
В ходе допроса подозреваемый сообщил правоохранителям, что принес к двери квартиры вещи своей бывшей сожительницы, поджег их и вышел из подъезда. Мужчине предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Хакасии подозревается в поджоге, в результате которого погибла шестилетняя дочка его сожительницы. Инцидент произошел в частном доме в Боградском районе.
По версии следствия, подозреваемый проживал в доме с 41-летней сожительницей и ее дочерью. В последнее время они пьянствовали, отмечая его день рождения. Когда все уснули, злоумышленник из-за ранее произошедшего конфликта на почве ревности поджег в комнате диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка.
Появилось видео с пожара в многоэтажке в Южном Чертанове
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