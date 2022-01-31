В Москве задержали организатора ячейки запрещенной в РФ "Таблиги Джамаат"

12:41
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Москве задержали организатора ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат", следствие просит суд поместить обвиняемого под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Кристину Булыгину.
"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хуранова Казбека Хасановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества")", – сказала она.
Также в суде уточнили, что Хуранова обвиняют в совершении преступлений по статьям 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма").
Ранее суд в Москве приговорил восьмерых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к заключению в колонии на срок от 11 до 18 лет. Суд установил, что приговоренные вербовали жителей столичного региона в ряды МТО и распространяли запрещенную террористическую идеологию.
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