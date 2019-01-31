Горринг покинет советы директоров "дочек" Росгеологии через две недели

Уволенный с поста первого замглавы Росгеологии Руслан Горринг в течение двух недель будет исключен из руководства других дочерних обществ холдинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгеологии Антона Сергеева.
Планируется, что совет директоров "РГ-Экология" Горринг покинет уже на следующей неделе, а руководство остальных компаний он оставит в ближайшем будущем.
По словам Сергеева, сроки объясняются корпоративными процедурами, а также внесением данных в ЕГЮРЛ, и затем в ФНС. Все это выполняется в соответствии с требованиями закона.
Исключение из руководящего состава дочерних обществ связано с расторгнутым 28 января контрактом из-за нарушения кодекса корпоративной этики.
"РГ-Экология" представляет интересы компании в Иркутской области и занимается проектом по рекультивации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Горринга уволили со всех должностей в структурах Росгеологии после появления в Сети ролика, где он общается с пользователями онлайн-игры. На записи чиновник, используя ненормативную лексику, параллельно отчитывает сотрудницу за то, что та якобы мало доносила на коллег. Он также намекнул на личные отношения с сотрудницами женского пола. Эти сведения были проверены, но не подтвердились.
Замглавы Росгеологии Горринг уволен за нарушение кодекса корпоративной этики
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