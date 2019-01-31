Водитель такси угрожал и требовал с клиентки доплатить деньги за поездку

У телеведущей Марии Деевой произошел конфликт с водителем такси, который потребовал заплатить ему дополнительные деньги за поездку. Видео инцидента девушка выложила в своем Instagram.

На кадрах видно, как водитель жалуется пассажирке на низкую цену поездки. По словам мужчины, из полученных за рейс 500 рублей он отдаст около половины суммы своему агрегатору такси. Девушка возражает, что водитель сам принял этот заказ. После этого мужчина потребовал доплатить ему 200 рублей, затем запер девушку в автомобиле, заставил поставить хорошую оценку за поездку и пригрозил высадить ее на МКАД. В итоге девушку высадили за несколько домов от указанного адреса.

"Я пыталась с ним еще договориться, потому что мне стало страшно. И он мне говорит: "Тогда выходи, я сейчас остановлюсь на МКАД – и делай, что хочешь, езжай, за какую хочешь сумму", – рассказала Деева телеканалу Москва 24.

Корреспонденты телеканала нашли таксиста, с которым ехала девушка, и прокатились с ним по городу. Он рассказал, что часто просит пассажиров доплатить за поездку.

"По-человечески попросил своих денег", – прокомментировал ситуацию мужчина.

В комментариях к публикации Деевой подписчики из разных городов России вспомнили похожие истории, происходившие с ними.

"У меня была аналогичная ситуация. Прям точная. Но я сразу написала претензию в "Яндекс", пригрозила, что если он меня высадит, далеко не уедет, потому что я позвоню в полицию и сообщу его координаты", – написала пользователь с ником olgakushanashvili.

"Меня однажды водитель свердловского такси "3101010" заблокировал в салоне и вымогал чаевые. Тоже плакал, как тяжело ему живется. В моем случае звонок оператору все решил, водитель сразу же ретировался", – написал on_makushin.