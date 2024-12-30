Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Республике Корея

Фото: 123RF/palinchak

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокие соболезнования близким погибших в крушении самолета в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями об авиакатастрофе в округе Муан в Республике Корея, унесшей жизни 179 человек. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Республики Корея в это трудное время", – указано в сообщении.

Гутерриш также пожелал быстрого и полного восстановления пострадавших в этом трагическом происшествии.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

СМИ уточняли, что были найдены тела всех 179 погибших при авиакатастрофе. Власти республики также подтвердили гибель всех находившихся на борту судна авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.