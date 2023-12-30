Подозреваемый в убийстве отца журналиста Легойды признал вину

Фото: СК РФ

Мужчина, который подозревается в убийстве отца журналиста Владимира Легойды, признал вину. Кадры допроса опубликованы в официальном телеграм-канале СК РФ.

"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", – заявил подозреваемый на допросе.

Согласно данным ГСУСК РФ по Московской области, 25-летний подозреваемый совершил нападение на пенсионера из-за 100 тысяч рублей.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды.

До этого стало известно, что тело отца журналиста Владимира Легойды было найдено в подмосковном Видном. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.