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Происшествия

30 декабря, 22:35

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

происшествия ДТП

Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева.

"Автобус King Line следовал маршруту Москва – Новомосковск с 45 пассажирами. На подъезде к Новомосковску водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся набок. На данный момент нам известно о 8 пострадавших, в том числе ребенке 12 лет", – заявил представитель правоохранительных органов.

Пострадавшие преимущественно получили ушибы, однако часть из них доставили в медицинское учреждение. Остальные пассажиры автобуса добрались до места назначения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о столкновении трамвая и автобуса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека, как сообщили в ГИБДД. На месте аварии затруднено движение, трамвайные маршруты перераспределены.

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