В Павловском Посаде под балконом нашли раздетого ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Под балконом квартиры одного из жилых домов в подмосковном Павловском Посаде нашли двухлетнего мальчика, сообщает ТАСС.

Ребенка обнаружили утром 30 декабря на улице Кузьмина. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что мальчик был раздет. Его оперативно передали медикам.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Похожий инцидент с ребенком произошел утром 24 декабря. В подъезде многоквартирного жилого дома в Мытищах возле лифта в коробке была найдена новорожденная девочка.

В ноябре в кустах в Раменском нашли девочку, на вид ей было 1–1,5 месяца. СК по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Мать также обвинили в покушении на убийство.

