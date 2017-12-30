Раскрыта личность предполагаемого организатора взрыва в магазине в Петербурге

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Предполагаемым организатором взрыва в супермаркете в Петербурге оказался местный житель с российским гражданством. Мужчина по имени Дмитрий придерживается националистических взглядов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Другие персональные данные задержанного, а также обстоятельства его разоблачения, не раскрываются.

Ранее ФСБ сообщило о задержании подозреваемого в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" 27 декабря. Сейчас следователи его допрашивают.

После этого следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство".