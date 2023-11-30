Теракт произошел в Иерусалиме – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Ilia Yefimovich

В Иерусалиме произошел теракт. Об этом сообщает израильский телеканал i24.

Отмечается, что минимум восемь человек ранены, есть жертвы. Двух подозреваемых нейтрализовали на месте. К месту инцидента направляются большие силы полиции.

По данным местных СМИ, на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим в направлении центрального вокзала произошла стрельба.

Между тем израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" сообщила на своей странице в соцсети X о минимум семи пострадавших в результате происшествия. Уточняется, что двое из них в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы в состоянии тяжелой, средней и легкой тяжести.

Ранее стрельба произошла в кампусе американского Северо-Западного университета в Чикаго.

До этого три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. По информации журналистов, инцидент произошел из-за имущественного спора.

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