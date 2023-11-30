Более 9 тысяч жителей Крыма остаются без света после шторма – МЧС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Порядка 9,3 тысячи жителей Крыма все еще остаются без света после прошедшего в регионе шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканского министра ЧС Сергея Садаклиева.

По его словам, за прошедший день энергетики смогли подать электричество более чем 41 тысяче жителей полуострова. Они продолжат работу в течение ночи, чтобы обеспечить светом оставшихся жителей.

Ранее председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма в регионе превысил 1,3 миллиарда рублей. Вместе с тем муниципальные образования полуострова называют ущерб в 802 миллиона. Из них 250 миллионов рублей – по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации в ряде районов полуострова и в Ялте по причине шторма. Аксенов объяснил введение режима ЧС "нарушением жизнедеятельности населения" по причине непогоды.

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