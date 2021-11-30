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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В кафе и ресторанах сети ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" на территории Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", – говорится в сообщении.

Компании грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее российские компании предупредили о вероятном повышении цен на бытовую технику на 15% из-за нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгоценных металлов.

Бизнес не сможет утилизировать свою продукцию по РОП и потребуется выплачивать экосбор.

