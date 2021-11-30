Движение затруднено на МКАД из-за возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по двум полосам затруднено на 92-м километре МКАД из-за возгорания автомобиля, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На 92-м километре внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.

В результате аварии движение было затруднено по двум полосам. О пострадавших не сообщалось.

