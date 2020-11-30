Электричка насмерть сбила мужчину в районе ж/д платформы Петровско-Разумовская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Под колесами электрички в районе платформы Петровско-Разумовская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"Мужчина 1982 года рождения был смертельно травмирован электропоездом сообщением Москва – Крюково. Согласно предварительным данным, пострадавший переходил ж/д пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, на месте работают сотрудники транспортной полиции.

Ранее мужчина скончался под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге. Известно, что трагедия произошла в субботу на мероприятии в военном стиле в Красносельском районе Петербурга.