Информацию о шпионе опровергли на заводе в Тольятти

30 ноября, 15:46
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Представители судоремонтного завода в Тольяти опровергли информацию о работавшем на предприятии шпионе. Комментарии предоставили в приемной завода.
"Это крайне ложная информация. Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет", – цитирует РИА Новости представителя предприятия.
Ранее сообщалось, что работник судоремонтного завода Сергей Сотников признался в ведении шпионажа. Он заявил, что был завербован СБУ для сбора сведений о Российском предприятии. Ранее мужчина якобы работал в Херсоне, где и был привлечен в качестве агента под кодовым именем Серж в 2016 году.
Отмечалось, что шпион не успел передать собранные на тольяттинском заводе сведения и потому не нанес ущерба безопасности России. Благодаря этому Сотникова не будут судить, его просто депортируют на родину.
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