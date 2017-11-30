Информацию о шпионе опровергли на заводе в Тольятти

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Представители судоремонтного завода в Тольяти опровергли информацию о работавшем на предприятии шпионе. Комментарии предоставили в приемной завода.

"Это крайне ложная информация. Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет", – цитирует РИА Новости представителя предприятия.

Ранее сообщалось, что работник судоремонтного завода Сергей Сотников признался в ведении шпионажа. Он заявил, что был завербован СБУ для сбора сведений о Российском предприятии. Ранее мужчина якобы работал в Херсоне, где и был привлечен в качестве агента под кодовым именем Серж в 2016 году.

Отмечалось, что шпион не успел передать собранные на тольяттинском заводе сведения и потому не нанес ущерба безопасности России. Благодаря этому Сотникова не будут судить, его просто депортируют на родину.