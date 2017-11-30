Украинского шпиона задержали в Тольятти

30 ноября, 15:03
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Работника судоремонтного завода задержали в Тольятти. Его подозревают в шпионаже, предполагается, что мужчину завербовала СБУ для сбора сведений о предприятии.
Задержанный Сергей Сотников признался во время допроса, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Вербовка произошла еще в 2016 году. Мужчину вызвал сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать структуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области. Сотников согласился и ему присвоили псевдоним Серж.
Заданием Сотникова в России был сбор информации о тольяттинском заводе. "Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", – добавил задержанный во время допроса.
Пойманный шпион не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить, а лишь депортируют на родину.
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