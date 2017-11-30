Один пострадавший при аварии на теплотрассе находится в тяжелом состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро пострадавших после прорыва трубы на востоке столицы находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Состояние остальных оценивают как удовлетворительное. Трое от госпитализации отказались, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером на пересечении Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда. К 1:00 аварию локализовали. Сейчас подача тепла по основной схеме восстановлена. Ремонтные работы на месте ЧП закончили к утру. Следователи начали выяснять обстоятельства аварии. Пока речи о внешнем воздействии не идет, заявил руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. Устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние и обслуживание теплотрассы.