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Происшествия

30 ноября 2017, 11:15

Один пострадавший при аварии на теплотрассе находится в тяжелом состоянии

происшествия медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро пострадавших после прорыва трубы на востоке столицы находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Состояние остальных оценивают как удовлетворительное. Трое от госпитализации отказались, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером на пересечении Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда. К 1:00 аварию локализовали. Сейчас подача тепла по основной схеме восстановлена. Ремонтные работы на месте ЧП закончили к утру. Следователи начали выяснять обстоятельства аварии. Пока речи о внешнем воздействии не идет, заявил руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. Устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние и обслуживание теплотрассы.

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