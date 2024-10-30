Производственное здание загорелось на площади 1 400 "квадратов" в Подольске

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Здание по производству пластиковых окон загорелось на площади 1 400 квадратных метров в Подольске, передает пресс-служба МЧС РФ.

Постройка расположена на Станционной улице. Как уточнили в ведомстве, огонь охватил помещение и кровлю. К прибытию спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Сейчас на месте ЧП работают 45 сотрудников и 15 единиц техники МЧС России.

Ранее пожар произошел в камчатском селе Сосновка. Там загорелся трехэтажный жилой дом на площади 450 квадратных метров.

По данным ведомства, ЧП произошло в доме на Центральной улице. Загорелась квартира, но огонь успел перекинуться на чердак и кровлю. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всех жильцов дома эвакуировали. Всего из здания вывели 71 человека, в том числе 13 детей.

