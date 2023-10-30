Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете – СМИ

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Житель США принял скейтбордиста за рыбу и из-за этого ударил его мачете. Об этом сообщает KSL.

Инцидент случился ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В момент, когда скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса, последний резко достал мачете и ударил его по левому предплечью. В результате пострадавший получил рваную рану.

Полиция задержала злоумышленника, который в ходе допроса заявил, что спутал незнакомца с рыбой, поэтому и ударил. Мужчину заключили в тюрьму по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Выяснилось, что Дэвис не первый раз нарушает закон. Так, несколько месяцев назад он угрожал сотрудникам ресторана быстрого питания ножом, требуя дать ему еду. А в июле злоумышленника задержали за угрозы на автозаправочной станции.

Ранее сообщалось, что в американском городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ писали о 16 погибших, позже число жертв возросло до 22. По данным прессы, различные ранения получили от 50 до 60 человек. Позже правоохранители США установили личность подозреваемого – им оказался 40-летний Роберт Кард.

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