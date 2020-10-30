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Происшествия

17:56

СМИ сообщили, что террориста из Ниццы уже арестовывали за применение оружия

происшествия

Фото: twitter.com/PoliceNat06

Исполнитель теракта во французской Ницце четыре года назад был арестован сотрудниками полиции за применение холодного оружия. Об этом передает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас", который ссылается на тунисские судебные органы.

"Исполнитель теракта в Ницце арестовывался в 2016 году за использование холодного оружия", – заявили в СМИ.

В четверг, 29 октября, мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. При нападении погибли три человека. Подозреваемого, совершившего преступление, оперативно задержали. Как рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, злоумышленник не переставал повторять "Аллах акбар", когда его задерживали.

В связи с происшествием Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства сообщил, что у совершившего атаку обнаружили документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

Ранее говорилось, что террорист из Ниццы отправил семье фотографию перед нападением.

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