Прокуратура начала расследование после попытки выписать из больницы ветерана в Волгограде

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Прокуратура начала проверку после попытки перевести ветерана с подозрением на COVID-19 из госпиталя ветеранов в психиатрическую больницу в Волгограде. Об этом заявила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после инцидента", – уточнила Черединина.
До этого информационное агентство "Высота 102" передавало, что 87-летнего ветерана труда Владимира Молчанова из-за подозрения на коронавирус и пневмонию перевели из железнодорожной больницы в Волгограде в областной госпиталь ветеранов. Данное учреждение было перепрофилировано под госпиталь для людей с COVID-19.
Через несколько дней дочери ветерана сказали, что ее отец вел себя шумно и мешал пациентам. Кроме того, ее предупредили, что намерены отправить ветерана в психиатрическую больницу, где также принимают заболевших коронавирусной инфекцией.
Дочь захотела забрать Молчанова домой, после чего медики вывезли ее отца на каталке в тяжелом состоянии. Ветерана доставили обратно в палату, однако через некоторое время он скончался.
"К сожалению, в приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть. Его перевели в реанимацию, где в течение часа проводили реанимационные действия. Но, к сожалению, он скончался", – пояснил главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов.
Ранее в Чите начали проверку после смерти женщины, лечившейся от COVID-19 на дому. 64-летняя женщина до наступления смерти опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором пожаловалась на ухудшение самочувствия.
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