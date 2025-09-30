Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 18:55

Происшествия

Спасатели не могут поднять вертолет к туристам на горе Фишт из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели не могут отправить вертолет к группе туристов на горе Фишт около Сочи из-за плохой погоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"(Работу осложняют. – Прим. ред.) плохие погодные условия, не позволяющие (30 сентября. – Прим. ред.) поднять вертолет в том районе", – сказали в ведомстве.

29 сентября при подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один человек погиб, второй получил травмы и не может двигаться самостоятельно. Всего в группе было шесть туристов.

В пресс-службе ЮРПСО уточняли, что эвакуация участников начнется сразу, как только улучшится погода. Всех в сопровождении спасателей доставят на базу ЮРПСО в Сочи. Также планируется забрать тело их погибшего товарища.

Ранее группа россиян попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус. В группу входило восемь человек. Они остановились на отдых из-за акклиматизации и не поднимались в гору.

Альпинисты сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика