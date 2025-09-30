Главе СК доложат о расследовании дела о растлении девочки курьером в Одинцове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

По информации СМИ, в Одинцове курьер, доставив заказ и убедившись, что взрослых нет дома, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Ранее в Липецкой области на 24 года осудили мужчину, который совратил 34 ребенка. Следователями было установлено, что осужденный вел переписку с несовершеннолетними в соцсетях. Мужчина уже отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности.