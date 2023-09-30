ВСУ обстреляли село Горожанка под Брянском

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Горожанка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района. Пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Обстрел со стороны украинской армии привел к повреждениям трех частных домов. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

До этого в небе над Брянской областью пресекли три попытки атаки беспилотниками. Третий украинский дрон самолетного типа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 13:00. Пострадавших и разрушений не было.



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