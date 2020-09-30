Российского туриста арестовали в Таиланде за ограбление бунгало

30 сентября, 21:24
Фото: depositphotos/Iakov
В Таиланде арестовали россиянина за то, что он ограбил бунгало, а также напал с ножницами на сотрудника национального парка Дойсутхеп. Об этом сообщает газета The Tiger.
Отмечается, что мужчина длительное время находился в стране из-за пандемии коронавируса.
Согласно информации издания, мужчина может быть причастным к преступлениям, которые совершаются уже в течение нескольких месяцев. Многие туристы, которые проживали в бунгало на территории парка, заявляли в полицию, что из их жилищ регулярно пропадали ценные вещи.
После нескольких подобных жалоб охрана нацпарка усилила патрулирование территории. Во время одного из рейдов 32-летний россиянин был пойман на месте преступления. Мужчина при этом ударил охранника ножницами по голове. Впоследствии сотрудника госпитализировали, а грабителя доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков. По словам заявителя, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура.
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