Российского туриста арестовали в Таиланде за ограбление бунгало

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В Таиланде арестовали россиянина за то, что он ограбил бунгало, а также напал с ножницами на сотрудника национального парка Дойсутхеп. Об этом сообщает газета The Tiger.

Отмечается, что мужчина длительное время находился в стране из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации издания, мужчина может быть причастным к преступлениям, которые совершаются уже в течение нескольких месяцев. Многие туристы, которые проживали в бунгало на территории парка, заявляли в полицию, что из их жилищ регулярно пропадали ценные вещи.

После нескольких подобных жалоб охрана нацпарка усилила патрулирование территории. Во время одного из рейдов 32-летний россиянин был пойман на месте преступления. Мужчина при этом ударил охранника ножницами по голове. Впоследствии сотрудника госпитализировали, а грабителя доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков. По словам заявителя, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура.

