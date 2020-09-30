Сотрудницу американского посольства до смерти избили в Киеве

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В Киеве умерла работница посольства Соединенных Штатов. Дипломата нашли с травмой головы в лесопарковой зоне около железнодорожных путей в Шевченковском районе, приводит РИА Новости заявление представителей Национальной полиции Украины.

"В бессознательном состоянии ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась", – сообщили в правоохранительных органах. Следователи, осматривая вещи пострадавшей, нашли удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

По информации стражей порядка, к нападению на женщину может быть причастен мужчина.

Согласно описанию полиции, подозреваемому на вид от 30 до 40 лет, он был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки, а также футболку. Сейчас устанавливается круг свидетелей и продолжается поиск нападавшего. Гражданство погибшей еще выясняют.

Ранее в резиденцию посла США в Москве врезался автомобиль. Виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, рассказали в американской дипмиссии.