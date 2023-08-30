Неизвестные с оружием зашли в Белоруссию из Латвии

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Двое неизвестных, одетых в военную форму, с оружием незаконно пересекли государственную границу и зашли на территорию Белоруссии из Латвии, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается в телеграм-канале пограничного комитета республики.

"Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с пунктом пропуска Григоровщина. Минск уведомил Ригу о случившемся и обвинил власти Латвии в поддержании напряженности на границе стран.

В свою очередь, правительство Литвы сообщило о закрытии двух из шести КПП на границе с Белоруссией с 18 августа. Сторона не уточнила, на какое время приостанавливается работа пунктов.

Также польская сторона и страны Балтии в случае, если произойдет серьезный инцидент, закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Десятки граждан Латвии получили штрафы за поздравления с Днем Победы в соцсетях