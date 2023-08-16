Погранкомитет Белоруссии назвал "недружественным шагом" закрытие Литвой КПП на границе

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

Решение Литвы закрыть с 18 августа два контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией, а именно Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы), является "очередным неконструктивным и недружественным шагом". Об этом сообщается в телеграм-канале пограничного комитета республики.

В ведомстве напомнили, что литовская сторона обосновала решение угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. По мнению комитета, официальная позиция не отражает истинные причины решения.

"В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу", – говорится в сообщении.

Из-за закрытия пунктов пропуска очереди транспорта станут больше не только на литовском направлении, предупредили в ведомстве. В связи с перераспределением нагрузки на другие маршруты будут задержки в оформлении документов, увеличится ожидание пересечения границы.

Как уточнили в комитете, Литва подобным образом специально "создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".

Ранее правительство Литвы сообщило о закрытии двух из шести КПП на границе с Белоруссией с 18 августа. Сторона не уточнила, на какое время приостанавливается работа пунктов.

По словам политолога Георгия Бовта, возможно полное закрытие границ между Польшей, Литвой, Латвией с одной стороны и Белоруссией с другой. Он добавил, что страны Запада в вопросе введения различных ограничений перестали видеть разницу между руководством страны и ее народом.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией