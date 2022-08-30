Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области

30 августа, 19:04
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района – Алексеевка и Елизаветовка", – написал он в своем телеграм-канале.
Старовойт отметил, что целью обстрела в Алексеевке была вышка сотовой связи. В результате в ее окрестностях произошло возгорание растительности и скирды соломы на ферме. В Елизаветовке шесть частных домовладений получили повреждения, обошлось без жертв среди мирного населения.
"Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", – добавил глава области.
Ранее в Курской области вновь продлили высокий уровень террористической опасности. Он установлен до 7 сентября, заявил Старовойт.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Приграничные с Украиной районы России оказались снова под обстрелом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: