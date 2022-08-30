Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района – Алексеевка и Елизаветовка", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что целью обстрела в Алексеевке была вышка сотовой связи. В результате в ее окрестностях произошло возгорание растительности и скирды соломы на ферме. В Елизаветовке шесть частных домовладений получили повреждения, обошлось без жертв среди мирного населения.

"Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", – добавил глава области.

Ранее в Курской области вновь продлили высокий уровень террористической опасности. Он установлен до 7 сентября, заявил Старовойт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

