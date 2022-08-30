Устроившего стрельбу на МКАД задержали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на 86-м километре МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что конфликт произошел между двумя водителями, в ходе которого один из участников выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в боковое стекло у переднего пассажирского сиденья автомобиля оппонента.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СВАО в районе Монтажной улицы был остановлен автомобиль, за рулем которого находился предполагаемый нападавший. Им оказался 48-летний житель столицы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе.

Отмечалось, что в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.