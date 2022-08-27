В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку

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Неизвестные на двух автомобилях Lexus открыли стрельбу по движущемуся Subaru Forester в Уссурийске и скрылись, сообщил РИА Новости.

В свою очередь, представитель УМВД РФ по Приморскому краю добавил, что водитель автомобиля обратился в травмпункт с ранением ноги. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе.

Отмечалось, что в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.